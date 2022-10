Jake Paul vai enfrentar Anderson Silva em luta de Boxe no próximo sábado - (Foto: Divulgação)

Jake Paul vai enfrentar Anderson Silva em luta de Boxe no próximo sábado(Foto: Divulgação)

Publicado 27/10/2022 13:00

Lenda do MMA, o brasileiro Anderson Silva irá subir aos ringues neste sábado (29) em Phoenix, nos Estados Unidos, para uma luta de Boxe contra Jake Paul, um norte-americano fanfarrão, verborrágico e ex-ator da Disney, que recentemente decidiu se aventurar no mundo da luta.



Enquanto Anderson Silva, de 47 anos, foi, até hoje, um dos lutadores mais renomados do UFC, onde conquistou o cinturão na categoria peso-médio, Jake Paul ainda engatinha nos ringues. 22 anos mais novo que o Spider, o norte-americano começou a ganhar notoriedade ao publicar vídeos engraçados no aplicativo Vine, onde reunia mais de 5,3 milhões de seguidores.



Após migrar para o Youtube – onde atualmente seus vídeos possuem mais de 4 bilhões de visualizações –, Jake Paul gravou conteúdos hilários. Em um deles, mostrou como driblou a segurança da Casa Branca para passar a madrugada no banheiro da residência oficial do presidente dos Estados Unidos.



Alguns vídeos de Jake Paul também renderam polêmicas. Em um deles, intitulado “Perdi minha virgindade”, apareceu seminu com sua namorada na época, Erika Costell, simulando movimentos sexuais. A publicação recebeu uma enxurrada de denúncias por possuir conteúdo impróprio para crianças e adolescentes, e o norte-americano modificou o vídeo, excluindo as cenas de seminudez e onde o casal aparecia se tocando.



Jake Paul tem ainda no currículo uma participação em uma série de comédia do canal Disney Channel, em 2016. Mas foi mesmo no Youtube onde ganhou mais notoriedade. Hoje, um dos quadros mais famosos de seu canal é o que participa de lutas de Boxe contra lutadores famosos. Pugilista semiprofissional, o norte-americano já tem cinco lutas no cartel – duas delas contra Tyron Woodley, ex-campeão dos pesos-meio-médios do UFC.

Jake Paul e Anderson Silva prometem um bom combate para os fãs de Boxe (Foto: Reprodução)



Polêmicas com Dana White



O convite para enfrentar ex-lutadores do UFC acabou rendendo um entrevero com Dana White, presidente da organização. Jake Paul acusou Dana de não ceder seus atletas para duelos de Boxe e, por isso, passou a atacá-lo. No mês de agosto, o astro da internet usou sua conta no Twitter e acusou o chefão do UFC de criar “o pior card do ano”, referindo-se ao card que seria liderado pelo duelo entre Nate Diaz e Khamzat Chimaev.



"Caramba, Dana White... parece que você não consegue vender ingressos na sua própria cidade natal de Las Vegas para o UFC 279", escreveu.



Já no mês passado, durante a coletiva de imprensa para promover a luta contra Anderson, Jake Paul afirmou que Dana está devendo dinheiro a ele por conta de suas lutas anteriores.



"Ele (Dana) não me pagou o meu milhão de dólares. Acho que ele pode apostar nesta luta e me pagar, finalmente”, debochou.



Jake Paul e Anderson Silva sobem ao ringue neste sábado (29), a partir das 20h50 (horário de Brasília), com transmissão do canal Combate. O Spider está levando o confronto a sério. Ele disse que não aceitou a luta apenas por dinheiro e que irá sair vencedor.



