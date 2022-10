Anderson Silva foi liberado para enfrentar Jake Paul em luta de Boxe neste sábado - (Foto: Amanda Westcott)

Anderson Silva foi liberado para enfrentar Jake Paul em luta de Boxe neste sábado(Foto: Amanda Westcott)

Publicado 28/10/2022 17:00

Fim do mistério. A luta de Boxe entre Anderson Silva e Jake Paul está confirmada e vai acontecer neste sábado (29), em Glendale (EUA). Após o ex-campeão peso-médio do UFC revelar que havia sido nocauteado duas vezes em uma sessão de sparring – o que poderia causar a proibição da sua licença para lutar contra o Youtuber -, a Comissão Atlética do Arizona, responsável sancionar o confronto, liberou o “Spider” para medir forças diante do americano.



Depois da declaração de Anderson Silva, a Comissão Atlética do Arizona agiu rapidamente e convocou uma reunião de emergência na última quinta-feira (27) para analisar o caso do brasileiro. Após uma análise da documentação médica apresentada pelo ex-campeão peso-médio do Ultimate, ele foi liberado para fazer a luta de Boxe contra Jake Paul neste sábado.



Ara J. Feinstein, cirurgião de traumas e médico de ringue, afirmou que estava “extremamente preocupado” com a liberação de Anderson para o duelo em questão. No entanto, após analisar os protocolos e receber as cartas da lenda do MMA e do seu treinador, Luiz Dórea, onde foi negado que o brasileiro havia sido nocauteado, o comissário considerou o ex-UFC apto para subir no ringue.



“Dado todo o trabalho que fizemos no protocolo de concussão e a ênfase que colocamos na segurança dos lutadores, isso me deixou muito preocupado. No entanto, uma vez que tive mais informações, a carta de Anderson Silva, a declaração escrita de seu treinador (Dórea) e, mais importante, os resultados dos exames e a aprovação do médico que leu o laudo, fiquei muito mais confortável e tenho nenhuma objeção à participação do Sr. Silva no evento deste sábado”, afirmou Feinstein.