Anderson Silva e Jake Paul lutarão neste sábado, na CalifórniaReprodução/Instagram JakePaul

Publicado 28/10/2022 15:58

Rio - A luta entre o ex-campeão do UFC Anderson Silva, e o youtuber Jake Paul está confirmada! Nesta sexta-feira (28), os dois lutadores participaram da pesagem oficial do evento, e conseguiram atingr o peso abaixo do limite, que era de 84.8kg. O duelo, portanto, está confirmado para este sábado (29), por volta das 23h (horário de Brasília), em Glendale, na Califórnia.

Vale destacar que a luta ficou bem próxima de não ocorrer. Isto porque, Anderson Silva deu uma entrevista ao portal "MMA Weekly", e revelou ter sido "nocauteado" duas vezes durante os treinos. Com isso, a Comissão de Boxe do Arizona foi obrigada a reavaliar as condições do experiente atleta de 47 anos. Após diversos exames, Anderson foi liberado para a luta.

Na pesagem, o Spider resolveu conferir o seu peso antes de subir na balança de forma oficial. O brasileiro bateu os 84.4kg, e, por isto, está liberado para enfrentar o norte-americano.

Assim como Anderson, Jake Paul também optou por subir na balança antes mesmo da pesagem oficial. O influenciador digital bateu 84.6kg, confirmando o duelo contra o ex-campeão dos pesos médios do UFC.

Confira abaixo o card completo principal e o peso oficial de cada atleta:



Anderson Silva (84,4kg) x Jake Paul (84,6kg)

Ashton Sylve (60kg) x Braulio Rodriguez (60,1kg)

Alejandro Santiago (53,4kg) x Antonio Nieves (53,4kg)

Uriah Hall (90kg) x Le'Veon Bell (89,6kg)

Chris Avila (83,1kg) x Mikhail Varshavski (82,8kg)