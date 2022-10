Vinicius Junior - AFP

Publicado 28/10/2022 15:55

Rio - Perto de disputar sua primeira Copa do Mundo, Vinicius Junior está bom boas expectativas em relação ao desempenho da seleção brasileira. Em entrevista ao portal inglês "Sportbible", o atacante do Real Madrid afirmou que vê a França como a principal favorita, mas disse que o atual elenco brasileiro está empolgando os torcedores depois de algum tempo.

"Acho que vou jogar. Será uma Copa do Mundo muito especial para mim e para todos que esperam pelo Brasil. Depois de tanto tempo, ter um time forte é importante para nós", afirmou.

Vinicius Junior foi eleito pela revista France Football o oitavo melhor jogador da Europa. Ainda jovem, o brasileiro afirmou que para conquistar a "Bola de Ouro", ele precisará evoluir ainda bastante.

"Se no futuro eu puder ser o melhor do mundo... isso depende de como for a minha temporada. Tenho que continuar trabalhando e melhorando para continuar alcançando meus sonhos", finalizou.