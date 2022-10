Neymar, Mbappé e Messi não serão poupados no PSG - Foto: AFP

Publicado 28/10/2022 14:30

Técnico do PSG, Christophe Galtier parece querer levar a máxima: "Em time que está ganhando, não se mexe", ao seu elenco. Às vésperas da Copa do Mundo, Galtier não tem planos para poupar seus jogadores e rodar seu trio de ataque.



Vindo de uma atuação de gala na Liga dos Campeões contra o Maccabi Haifa, Messi, Neymar e Mbappé devem sair jogando na partida deste final de semana do Campeonato Francês. Galtier quer dar continuidade a boa forma e encanto de seus principais atletas.

“Marcamos muitos gols até o momento. Todos os três estão em um momento de máxima eficiência. Eu sempre falo com a equipe médica primeiro, para ter certeza de que eles estão bem. Claro que não vou correr riscos. Mas por enquanto, não quero quebrar a conexão entre Messi, Neymar e Mbappé", disse o técnico.

Vale lembrar que Lionel Messi passou por uma pequena lesão muscular na panturrilha, semanas atrás. Na ocasião, o astro argentino de 35 anos revelou que esteva preocupado com a contusão, temendo que a mesma pudesse tirá-lo de uma convocação para a Copa do Mundo no Catar.



"É uma Copa diferente porque está sendo disputada em um momento diferente das anteriores e estamos tão próximos que qualquer coisinha que possa acontecer com você pode deixá-lo de fora", disse Messi em entrevista à 'DirecTV Sports'.