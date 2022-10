JJ está bem no Fenerbahçe - Divulgação / Fenerbahçe

JJ está bem no FenerbahçeDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 28/10/2022 12:34

Rio - O O Fenerbahçe deve aproveitar a pausa para a Copa do Mundo, em novembro, para negociar uma renovação de contrato com Jorge Jesus. O vínculo do ex-treinador do Flamengo com o clube turco vai até junho de 2023. As informações são do "UOL".

Sem conseguir voltar ao Flamengo, Jorge Jesus foi contratado pelo Fenerbahçe em junho. Depois de um início de trabalho conturbado, o português conseguiu se recuperar e atualmente lidera o campeonato nacional, além de ter se garantido no mata-mata da Liga Europa.

Desde sua chegada, Jesus pediu a contratação de velhos conhecidos do futebol brasileiro. Na última janela, chegaram os zagueiros Gustavo Henrique e Luan Peres, ex-Flamengo e Santos, respectivamente, o volante Willian Arão, ex-Flamengo, e o meia Lincoln, ex-Grêmio.