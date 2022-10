Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira sub-20 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/10/2022 19:54

Rio - O técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes, anunciou, nesta sexta-feira (28), a lista dos 23 jogadores convocados para os amistosos contra a seleção chilena. Este será o último compromisso da equipe antes do Torneio Sul-Americano Conmebol 2023, previsto para ser realizado no começo de 2023, na Colômbia.

A convocação feita pelo treinador conta com nomes conhecidos do futebol nacional, como Matheus Nascimento, do Botafogo, Matheus Martins, do Fluminense, Marlon Gomes e Andrey, do Vasco e Victor Hugo e Matheus França, do Flamengo. Além deles, o Rubro-Negro também teve seu goleiro titular da equipe sub-20, Kauã Santos, convocado por Ramon Menezes.

Os jogadores se apresentarão no dia 13 de novembro. Os duelos contra a seleção chilena estão marcados para os dias 17 e 20 de novembro, em Santiago. Ambos os jogos serão às 19h30 (horário de Brasília), em local ainda a ser definido.

Confira a lista dos jogadores convocados para o amistoso da seleção brasileira sub-20 contra o Chile:



Goleiros:

Mycael - Athletico Paranaense

Kaique - Palmeiras

Kauã - Flamengo



Laterais:

João Moreira - São Paulo

Arthur - América Mineiro

Cuiabano - Grêmio

Kaiki Bruno - Cruzeiro



Zagueiros:

Weverton - Cruzeiro

Douglas Mendes - Red Bull Bragantino

Robert - Corinthians

Lucas Beraldo - São Paulo



Meio campistas:

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Pedro Lima - Palmeiras

Andrey - Vasco da Gama

Felipe Amaral - Ponte Preta

Matheus França - Flamengo

Victor Hugo - Flamengo



Atacantes:

Vitor Roque - Athletico Paranaense

Erick Marcus - Vasco da Gama

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - Botafogo

Ângelo - Santos

Matheus Martins - Fluminense

