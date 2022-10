Thiago Heleno é o capitão do Furacão e pode levantar mais um troféu pelo clube paranaense - Divulgação/Athletico

Publicado 28/10/2022 20:37

Capitão do Athletico, Thiago Heleno pode se consolidar na prateleira de ídolos do clube caso levante a taça da Libertadores após a decisão deste sábado (29), contra o Flamengo, às 17h, no Estádio Monumental, em Guayaquil. Em entrevista coletiva, o zagueiro valorizou o momento do Furacão.

"Sou muito feliz em vestir essa camisa, um orgulho gigante de representar essa instituição, o Athletico me abriu as portas de uma forma que eu não tenho como agradecer. É o momento mais importante da história do clube, venho há sete anos tentando chegar numa final da Libertadores, o clube vem sempre tentando e é merecedor. Espero entrar na história", disse.

O camisa 44 tem a chance erguer um troféu com Felipão no comando após dez anos - a dupla foi campeã da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras. Thiago exaltou o experiente técnico, que chega para mais uma decisão em sua longa trajetória.

"A atitude, a vontade de vencer, depois de dez anos continua a mesma coisa. Isso não precisa de palavras para você se motivar, é só você olhar como ele coloca a cara pelo clube. Fico feliz pelo reencontro, se passaram muitos anos mas fica recente na memória tudo que foi feito de bom. Amanhã com esse jogo único temos tudo para fazer uma grande final e conquistar esse título que o Athletico precisa."

Dentro de campo, Thiago Heleno espera um jogo equilibrado e mostrou confiança por um resultado positivo diante do Rubro-negro carioca no Equador.



"Todo mundo sabe da qualidade do Flamengo, mas quanto a isso deixamos para a nossa comissão tomar conta. Minha parte é deixar os jogadores ligados, temos que entrar muitos concentrados, não podemos errar num jogo desses. A parte técnica é passada pela comissão para a gente estudar e temos que estudar e implementar. É se entregar e dar o melhor, foi dessa forma que chegarmos aqui até hoje", analisou.