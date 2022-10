Agustín Almenda - Divulgação

Publicado 28/10/2022 14:11

O mercado para a temporada 2023 já começa a aquecer para o Botafogo. Agustín Almendra, volante do Boca Juniors-ARG, foi oferecido ao clube. O nome agradou e a diretoria do Alvinegro analisa a contratação do meio-campista de 22 anos.



O argentino tem contrato se encerrando com os Xeneizes em junho e não vai renovar o vínculo. Desta forma, ele chegaria sem custos ao Alvinegro no meio do ano - caso o clube prossiga com a contratação, poderia haver uma pequena negociação com o Boca Juniors para a liberação em janeiro.



Almendra foi oferecido por um grupo de empresários e chegou à mesa da diretoria do Glorioso. Esportivamente, o nome foi aprovado e os membros do Alvinegro consideram uma grande oportunidade de mercado.



A questão que pesa contra é o extracampo. Almendra brigou com dois treinadores diferentes do Boca Juniors ao longo do tempo que está na equipe e tem a fama de não ser um jogador fácil de lidar no dia a dia.



Não à toa, o volante fez apenas duas partidas na temporada 2022 e pouco participou da conquista do Campeonato Argentino pelo Boca Juniors. O Cruzeiro é outro clube brasileiro que está de olho no jogador.



Por enquanto, ainda não há negociação pelo atleta. É um nome que agrada e o Botafogo considera que, pensando apenas na parte esportiva, ele daria uma evolução ao elenco. O prosseguimento na possível negociação vai depender de uma avaliação de Luís Castro.