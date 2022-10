Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

28/10/2022

Rio - Fora dos gramados por quase três meses, Patrick de Paula foi titular no empate contra o Fluminense e entrou no segundo tempo na vitória sobre o Bragantino, no Nilton Santos. Maior investimento do clube carioca na temporada, o volante não vem tendo em 2022 a temporada dos sonhos. Em entrevista à Botafogo TV, o jovem defendeu o direito de cobrança dos torcedores.

"A torcida tem seu direito de cobrar, de torcer, eles querem o melhor da gente e temos que estar preparados para isso. Podemos dar o resultado para eles, estamos trabalhando pesado para alcançarmos nosso objetivo", afirmou o volante.

A vitória sobre o Bragantino foi importante para manter o Botafogo vivo na busca por uma vaga na Libertadores e também para encerrar uma sequência ruim dentro de casa do clube carioca. Patrick de Paula comemorou ter participado deste momento com a camisa alvinegra.

"Sempre buscamos vencer, seja dentro ou fora de casa. Não estávamos vencendo dentro de casa, mas pudemos dar a resposta do nosso trabalho, do que estamos fazendo dia a dia. Estou muito feliz de poder voltar a jogar e ajudar a equipe", disse.