Neto apresentou "Os Donos da Bola" com a camisa do Corinthians - Foto: Reprodução/Band

Publicado 28/10/2022 13:45

Rio - Benjamin Back lamentou a briga interrompeu sua relação com Neto. Em entrevista canal "Duda Garbi", o apresentador do SBT disse que possuía uma relação de amizade com o ex-jogador antes do desentendimento que eles tiveram na Band, em 2010, que foi parar na Justiça. Benja venceu em três instâncias o processo por danos morais movido por Neto.

"Eu tive uma briga com o Neto. Ele me processou, eu ganhei. Nunca mais vi o Neto, não falo com o Neto. Quero que ele seja muito feliz, mas o tema acabou. Game over. Ele está lá, faz o sucesso dele na Band. Acabou. [...] Ele me processou. E eu ganhei nas três instâncias. Assunto encerrado. Não tem mais briga. Ele que seja feliz, que dê a audiência dele lá. Cada um para um lado", afirmou Benja.

"[A briga] mexeu [comigo]. O Neto não era só meu ídolo, ele era meu amigo. Amigo mesmo. De, às vezes, [cobrir] um furo em entrevista. Uma vez, no 'Lance!', eu liguei para ele: 'Tomei um chapéu, vem aqui'. Ele foi. Fico triste", completou.

Benja revelou ainda uma história que mostra o tamanho da idolatria que ele tinha por Neto.

"A única vez que eu fui invadir o campo como torcedor - e está errado, não pode fazer isso, mas eu fiquei maluco na época - foi por causa do Neto. A primeira vez que eu tomei uma borrachada da PM foi por causa do Neto. Fui invadir o campo em 1990, Corinthians x Atlético-MG, no Pacaembu. Na virada, aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Neto faz o segundo gol, ele vem comemorar, eu estava no alambrado de pé. Ele comemorou na minha frente. Fiquei maluco. Escalei, fiquei cego, queria abraçar o Neto", contou.