Antony foi criticado pelo ex-jogador Paul Scholes por causa do seu dribleOli SCARFF / AFP

Publicado 28/10/2022 12:25

foi criticado pelo ex-jogador Paul Scholes por causa do seu drible '360', que se tornou sua marca registrada. O treinador dos Red Devils, no entanto, defendeu o camisa 21 das críticas do ídolo inglês. O técnico Erik Ten Hag, do Manchester United, saiu em defesa do atacante Antony após a vitória por 3 a 0 sobre o Sheriff, pela Liga Europa. O brasileiropor causa do seu drible '360', que se tornou sua marca registrada. O treinador dos Red Devils, no entanto, defendeu o camisa 21 das críticas do ídolo inglês.

"Não tenho qualquer problema com isso desde que tenha um objetivo. Se não perder a bola e se for para atrair a defesa, sendo assim não tem problema. Se é só um truque sem propósito, vou corrigi-lo", disse o treinador do Manchester United, que ressaltou que exige mais jogadas ousadas do brasileiro.

"Eu exijo muito dele também. Mais corridas por trás da defesa, pisar na área mais vezes, ser mais ofensivo e, principalmente, mais dribles rápidos e explorando os espaços", completou o treinador holandês, que também trabalhou com Antony no Ajax e foi o incentivador da sua contratação no clube inglês.

O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo. O Manchester United empatava sem gols com o Sheriff, quando Antony recebeu uma bola pelo lado direito e, sem marcação, aplicou o seu drible. Em seguida, o brasileiro tentou um passe em profundidade, mas errou. Mesmo assim, foi aplaudido.

O giro em 360º se tornou uma marca registrada de Antony desde o Ajax e caiu nas graças da torcida do Manchester United. O clube já fez várias publicações exaltando o drible do brasileiro, inclusive no vídeo do anúncio da contratação, além de promover um desafio entre os torcedores para reproduzirem o drible.