Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 28/10/2022 12:15

Rio - O Fenerbahçe é o líder do seu grupo na Liga Europa, apesar disso, o treinador Jorge Jesus não vem sendo poupado de críticas dos torcedores. Em coletiva após o empate por 3 a 3 contra o Rennes, o português falou a respeito das vaias que recebeu dos torcedores turcos que comparecem ao duelo da última quinta-feira.

"Se não me querem, eu vou-me embora! Não foi o Altay, foi a mim que vaiaram! E comigo não tem hipótese! Amem o Fenerbahçe, ok, mas não façam divisões, porque não quero que façam divisões na minha equipe", afirmou o ex-treinador do Flamengo.

Jorge Jesus chegou ao clube turco no começo da temporada. Apesar das críticas que vem recebendo, o seu retrospecto pelo Fenerbahçe é bem positivo. No total, o português dirigiu a equipe em 21 jogos, teve 13 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.