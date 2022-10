Juventude perdeu para o Atlético-MG e foi rebaixado com quatro rodadas de antecedência - PEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Publicado 28/10/2022 11:40

Com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Juventude está rebaixado matematicamente no Brasileirão. A queda para a Série B já era esperada há algumas rodadas, devido à campanha do clube gaúcho, com apenas três vitórias em 34 rodadas (empatou 12 vezes e perdeu 19).

Além disso, o Juventude possui o pior ataque do Brasileirão, ao lado do Cuiabá, com 26 gols em 34 jogos. E a defesa é a mais vazada, tendo levado 61.



O próximo a ter a queda confirmada deve ser o Avaí, com 28 pontos e 98% de risco, segundo o matemático Tristão Garcia.



Já outros cinco clubes lutam para não ocupar as outras duas vagas para a Série B: Atlético-GO (em 18º com 33 pontos) e Ceará (17º, com 34) cairiam hoje. Cuiabá (16º, com 34) e Coritiba (15º com 35) são os que mais correm risco entre quem está fora do Z-4. Bragantino, com 41, tem 1% de risco.