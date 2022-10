Gatito Fernández - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Rio - Na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o Botafogo busca uma das vagas na próxima edição da Copa Libertadores da América. Um dos principais nomes do atual elenco do Glorioso, o goleiro Gatito Fernández reforço o objetivo do clube carioca e pediu atenção redobrada na reta final da competição.

"O objetivo falei bem no começo do campeonato… Como time grande, a gente chega para buscar uma copa internacional, né? Estamos perto da Copa Libertadores, da pré-Libertadores. A gente gostaria de alcançar, ainda faltam quatro jogos. Acho que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, sabendo que não tem jogo fácil", comentou Gatito.

O paraguaio também analisou o trabalho de Luís Castro. Na opinião de Gatito, o Botafogo foi evoluindo durante toda a competição e chegou na reta final com o seu melhor desempenho no ano.



"Está muito diferente do que foi o começo, né? O elenco em si foi se conhecendo, o time foi achando a maneira de jogar também. Fomos nos adaptando ao estilo que o Luís Castro pede. O grupo tem muita calma, muita frieza. Houve momentos em que a gente não conseguiu a vitória e tivemos calma. Hoje estamos colhendo isso", disse, antes de completar:

"Acredito que, em termo de finalizações, no decorrer nessa reta final do campeonato, a gente melhorou bastante. A nossa organização defensiva está muito melhor, está muito firme, em comparação ao que foi no começo do ano. Nosso time vai engrenando, ganhando confiança, todo mundo vai se entendendo", finalizou Gatito Fernández.

Agora, o Botafogo se prepara para os seus próximos compromissos. A equipe de Luís Castro volta a campo apenas na terça-feira (01), para enfrentar o Cuiabá, às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.