Flamengo x Corinthians - Conmebol LIbertadores - Estadio do Maracana - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Corinthians - Conmebol LIbertadores - Estadio do MaracanaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/11/2022 11:30 | Atualizado 01/11/2022 11:30

Rio - O Flamengo tem uma marca importante a seu favor para a partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro vem de uma sequência de dez jogos sem perder para o time paulista no Rio.

A última derrota do Flamengo para o Corinthians em solo carioca foi no Brasileirão de 2015. Naquela ocasião, o Timão, campeão brasileiro daquele ano, sobrou no Maracanã e venceu com facilidade por 3 a 0. Desde então, aconteceram dez partidas, sendo nove no Maracanã e uma na extinta Ilha do Urubu. Foram sete vitórias do Rubro-Negro e três empates.

Até o momento, Dorival Júnior não confirmou o time que mandará a campo contra o Corinthians. No entanto, a tendência é que o treinador opte pelo time reserva, já que os titulares estão desgastados por conta da final da Libertadores, disputada no último sábado, contra o Athletico-PR.

A expectativa é de casa no Maracanã para o duelo que marcará o reencontro do Flamengo com a torcida após a conquista da Libertadores. Até o momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Restam apenas entradas para o Maracanã Mais.