Vidal provocou o Real Madrid durante a comemoração do título da LibertadoresAFP

Publicado 01/11/2022 17:40

A provocação de Arturo Vidal com o Real Madrid não repercutiu bem na Espanha. Durante a comemoração do título da Libertadores, o volante chileno do Flamengo mandou um recado para o clube espanhol, que é um possível adversário dos brasileiros no Mundial de Clubes, em 2023.

"(Real) Madrid, te vamos a romper el c...", disse Vidal, do Flamengo, que em outras palavras traduzidas para o português prometeu "acabar" com o clube espanhol.

A declaração de Vidal foi recebida como "falta de educação" pelos espanhóis. O jornal "As", da Espanha, criticou o volante chileno, que defendeu o Barcelona entre 2018 e 2020. Na Europa, o jogador também teve passagens por Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Inter de Milão e Juventus.

O Mundial de Clubes será disputado no início de 2023. A Fifa, no entanto, ainda não definiu uma sede e data para a realização do evento. O Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo é o campeão da Libertadores. Ambos chegam com o favoritismo para a competição.