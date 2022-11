Gabigol - Gilvan de Souza/flamengo

Publicado 01/11/2022 13:51

Rio - Após decidir mais um título de Libertadores para o Flamengo, Gabigol voltou a ter seu nome especulado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao "UOL", o artilheiro rubro-negro falou sobre a expectativa por uma possível convocação.

"Copa do Mundo e seleção brasileira é o maior sonho de qualquer jogador! O Tite está fazendo um excelente trabalho e se eu estiver na lista final pode ter certeza de que estarei pronto para servir meu País", declarou o camisa 9.

Gabigol perdeu espaço na Seleção justamente após sua mudança de posição no Flamengo, que contribuiu para a ascensão de Pedro. No entanto, o atacante entende que a nova função o tornou mais completo.

"No Santos eu atuei muito tempo jogando fora da área, então eu já tinha experiência jogando fora da área. Quando o Dorival me mudou de posição para adequar ao seu novo esquema tático, não hesitei em contribuir para fazer dar certo. Hoje me vejo um atacante muito mais completo", afirmou.

Gabigol está na lista de 55 jogadores pré-convocados por Tite para a Copa do Mundo. A lista final, com os 26 nomes que irão ao Catar, será divulgada na próxima segunda-feira.