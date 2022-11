Cicinho, ex-jogador e comentarista - Reprodução

Publicado 01/11/2022 12:12

Sempre irreverente em suas opiniões, o ex-jogador e atual comentarista do "Arena SBT", Cicinho, já começou a projetar uma eventual final de Mundial de Clubes entre Flamengo e Real Madrid. Durante o programa desta segunda-feira, ele cravou que o ex-rubro-negro Vini Jr. não terá vida fácil com o lateral Rodinei.

Durante o quadro "Placa da Discórdia", Cicinho argumentou que o time rubro-negro pode surpreender na competição. Ele ainda cravou quem levaria a melhor em um eventual embate na lateral entre Vini Jr. e Rodinei.



"O Rodinei vai arrebentar o Vinícius Júnior - referindo-se ao duelo entre o lateral-direito do Rubro-Negro e o atacante merengue. Na sequência, ele falou sobre as possibilidades de um triunfo do Flamengo: São onze (jogadores) contra onze (jogadores)", disse Cicinho.

O Mundial de Clubes deverá ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2023, por conta da Copa do Mundo. O jogo mais aguardado pelos torcedores é a final, sendo um possível confronto entre Flamengo, campeão da Libertadores e Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões.