Atacante do Flamengo, Pedro recebeu o anel de melhor jogador da Libertadores de 2022Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/11/2022 15:17 | Atualizado 01/11/2022 15:17

A Conmebol divulgou a seleção da Libertadores de 2022 e, como não podia deixar de ser, o campeão Flamengo tem a maioria dos jogadores, além do técnico Dorival Júnior. Foram escolhidos: Santos, David Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.



Os outros cincos nomes na seleção estão entre os quatro melhores colocados. São dois do Palmeiras (Gustavo Gómez e Scarpa), dois do Athletico-PR (Thiago Heleno e Vitor Roque) e um do Vélez Sarsfield (Janson).



Para montar a seleção, o esquema escolhido foi o 3-4-3, sem volantes: Santos, Thiago Heleno, David Luiz e Gustavo Gómez; Guasto Scarpa, Arrascaeta, Janson e Everton Ribeiro; Gabigol, Vitor Roque e Pedro.

Seleção da Libertadores é dominada por jogadores do Flamengo Divulgação