Arrascaeta comemorando o título da Libertadores de 2019 no Centro do RioAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 01/11/2022 17:37

Rio - O Flamengo não conseguiu realizar uma festa em comemoração ao título da Libertadores, por causa das eleições presidenciais. Por conta disso, muitos torcedores estão pedindo que a diretoria organize uma comemoração oficial, com a presença da delegação e da taça, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, mesmo local onde ocorreu a festa em 2019. Nesta terça (1), os jogadores do Rubro-Negro aderiram à campanha dos torcedores, e publicaram, em suas redes sociais, a "#FestaNaPresidenteVargas". Confira:

A festa de comemoração do título da Libertadores de 2019 fez com que milhares de torcedores do Flamengo se mobilizassem até a Avenida Presidente Vargas para receber o elenco campeão. Para o título deste ano, a diretoria ainda não anunciou nenhuma festividade oficial.

A delegação campeã, no entanto, pôde festejar em uma festa privada realizada no último domingo (30), no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio. Além dos jogadores, comissão técnica e staff, alguns artistas estiveram presentes na comemoração, como o cantor L7nnon e o DJ Papatinho.

O Flamengo irá apresentar as taças da Copa do Brasil e da Libertadores para seus torcedores no duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.