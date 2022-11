Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 01/11/2022 16:05 | Atualizado 01/11/2022 16:08

Rio - Adversário do Flamengo na final da Libertadores, o meia David Terans, do Athletico-PR, é um dos pedidos da torcida do clube da Gávea para o próximo ano. Em entrevista ao "Arena SBT", o técnico Dorival Júnior comentou sobre uma possível negociação envolvendo o jogador uruguaio.

Terans está na mira do Flamengo para 2023 José Tramontin / Athletico-PR

"Não tem nada ainda. Eu falo de coração. Não foi falado nada sobre reforços ou renovações. Nada, nada mesmo. Nós nos preocupamos única e exclusivamente com as finais de todas as competições. Apenas estudamos possibilidades para o ano seguinte, só que com datas que ainda não estavam definidas. Isso para que a área administrativa do clube tomasse algumas posições importantes, mas sem ter uma segurança do que fazer para o ano que vem", disse o treinador, antes de completar:

"Contudo, essas reuniões não se tornaram efetivas em razão das poucas informações a respeito de datas para o ano que vem. Assim como se conseguiríamos ou não a ida ao Mundial. Tudo isso ficou muito conversado por cima, apenas aleatoriamente porque não tínhamos definições", finalizou Dorival Júnior.

A diretoria do Flamengo começa, agora, a sua preparação para a próxima temporada. Nos próximos dias, Marcos Braz, Bruno Spindel devem se reunir com o atual treinador para conversar sobre uma renovação. Caso Dorival aumente seu vínculo com o clube, o trio começará a se reunir para definir alvos de contratações para 2023.

O Flamengo, no entanto, ainda possui quatro jogos neste ano. Nesta quarta-feira (02), o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.