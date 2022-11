Rodolfo Landim defendeu a mulher Ângela Machado, que fez um post xenofóbico nas redes sociais - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/11/2022 15:47 | Atualizado 02/11/2022 15:52

Rio - O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, defendeu a sua mulher Ângela Machado, diretora de responsabilidade social do clube, após o caso de xenofobia da última segunda-feira (31). Em live, o mandatário rubro-negro afirmou que a mensagem foi um desabafo.

"No fundo, foi quase que um desabafo, por ver a terra que ela tanto ama, por achar que talvez não venha a ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar", disse o presidente do Flamengo.

Após o presidente Rodolfo Landim defender a mulher Ângela Machado, clubes do Nordeste se manifestaram nas redes sociais e repudiaram o caso. Sampaio Corrêa, CRB e CSA, além do presidente do Sport, Yuri Romão, fizeram publicações pedindo respeito aos nordestinos.

O Clube de Regatas Brasil, repudia as falas xenofóbicas da diretora de responsabilidade social do Flamengo. Merecemos respeito.



Nordestinos com muito orgulho! — CRB (@CRBoficial) November 2, 2022

O CSA repudia a declaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo. Sua fala foi uma agressão ao povo nordestino.



O Nordeste merece respeito. — CSA (@CSAoficial) November 2, 2022

O Sampaio Corrêa repudia a declaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, que agrediu o povo nordestino com insultos depreciativos. O Nordeste merece respeito. Nordestinos com orgulho! pic.twitter.com/O4wKN8ijx1 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) November 2, 2022

“Maior que a indelicadeza do preconceito, é o ORGULHO DE SER NORDESTINO”



Guibson Medeiros#ongulhodesernordestino #Xenofobiagratuita #bravosguerreiros — Yuri Romão (@YuriRomao17) November 2, 2022

Entenda o caso

Após a vitória do candidato Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, no último domingo (30), a mulher de Rodolfo Landim publicou uma mensagem xenofóbica com o Nordeste. No seu perfil, Ângela utilizava uma foto com a bandeira do Brasil em lágrimas e fundo preto.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", escreve Ângela Machado.

O benemérito Siro Darlan, integrante do grupo político Fla-Tradição, encaminhou nesta quarta-feira (2) um requerimento pela destituição de Ângela . Em outro documento, Siro também pediu o impeachment de Landim, alegando supostos apoios e propagandas eleitorais a favor de Jair Bolsonaro.