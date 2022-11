Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 02/11/2022 13:02

Rio - O benemérito Siro Darlan, integrante do grupo político Fla-Tradição, encaminhou um requerimento pela destituição de Ângela Machado, diretora de responsabilidade social do Flamengo. após o caso de xenofobia da última segunda-feira. Em outro documento divulgado, também foi pedido o impeachment do presidente Rodolfo Landim.

"Diante de tal gravidade, requer seja instaurado o necessário processo de destituição da Diretora Ângela Machado como um necessário ato de reparação a imensa torcida nordestina do Flamengo", diz trecho final do requerimento enviado por Siro Darlan.

Ângela Machado, que fez campanha para Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, classificou o povo nordestino como "carrapatos" - na região, Lula recebeu expressivos 69,34% dos votos válidos.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", publicou a dirigente rubro-negra e mulher do presidente Rodolfo Landim.

Ladim, por sua vez, também foi alvo após o fim de semana com manifestações políticas. Em outro requerimento enviado à diretoria do Flamengo, Siro Darlan solicita o impeachment do mandatário por supostos apoios e propagandas eleitorais a favor de Jair Bolsonaro.

