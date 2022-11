Gerson - Divulgação / Olympique de Marselha

GersonDivulgação / Olympique de Marselha

Publicado 02/11/2022 18:29

Rio - Em baixa no Olympique de Marselha, o meia Gerson, de 25 anos, traz saudades aos torcedores do Flamengo. No entanto, apesar do desejo dos rubro-negros, uma possível volta ao clube carioca é improvável no momento. O diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, afirmou que a contratação do jogador não é possível para o atual momento do clube.

"Não tem nada, só boas lembranças. Além de um grande atleta, que deu felicidade para a torcida e para todos aqui dentro do clube. Ele é um grande ser-humano, amigo de todos, o ambiente é o melhor possível. Estamos torcendo para o sucesso dele. O Gerson está jogando Champions League, está em outra realidade lá na Europa. É sempre muito bom falar dele", afirmou em entrevista ao Sportv.

Gerson deixou o Flamengo no ano passado rumo ao clube francês por cerca de 20 milhões de euros. Sem espaço no Olympique na atual temporada, o nome do brasileiro vem sendo ventilado no Sevilla, clube atual de Jorge Sampaoli, treinador argentino que o levou para a França.