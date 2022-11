Gabigol - Treino no Ninho - 18-10-2022 - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/11/2022 19:30

Rio - Autor do gol do título da Libertadores de 2022, Gabigol já ganhou quase tudo pelo Flamengo. O título mais importante que falta é o do Mundial de Clubes. Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o atacante, de 26 anos, abordou um possível duelo com o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões.

"Estamos comemorando o título da Libertadores e ainda falta terminar a temporada. E aí sim será a hora de pensar no Mundial. Sem dúvida, o Real Madrid é o maior clube do mundo, o maior vencedor de Champions League e tem uma história incrível", disse.

Gabigol relembrou sua única experiência no Mundial de Clubes. Em 2019, o Flamengo teve uma boa atuação, mas acabou derrotado pelo Liverpool. A partida, no entanto, é relembrada até hoje no futebol brasileiro como uma das melhores exibições de um clube do país nas últimas finais da competição.

"Já tivemos a oportunidade de disputar uma final de Mundial contra o Liverpool (em 2019) e nosso time competiu muito bem. Pode ficar tranquilo que estaremos preparados", afirmou.

No Flamengo desde 2019, Gabigol volta e meia tem seu nome ventilado em algum clube europeu. Um deles foi o Sevilla, da Espanha, recentemente. O atacante falou sobre o seu futuro no futebol.

"Sou muito feliz no Flamengo. Me identifico muito com este clube, com a torcida rubro-negra. O futuro a Deus pertence. Eu penso na minha carreira passo a passo, sem desespero e sem euforia", concluiu.