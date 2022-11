Flamengo foi derrotado no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo foi derrotado no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/11/2022 23:22

Rio - No jogo da festa pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores no Maracanã, o Corinthians colocou água no chopp do Flamengo. Acompanhada por 60 mil torcedores que compareceram ao estádio, a partida foi bastante equilibrada no primeiro tempo e com uma leve superioridade rubro-negra na etapa final, porém, os paulistas levaram a melhor e venceram os cariocas por 2 a 1 no Maracanã. O resultado selou a classificação do Timão para a fase de grupos da Libertadores.

O Flamengo, que entrou em campo nesta quarta com sua equipe alternativa, voltará aos gramados pelo Brasileiro no próximo domingo contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 16 horas. O Corinthians joga um dia antes contra o Ceará, em São Paulo, às 20h30.

Antes da partida começar, os jogadores do Flamengo entraram em campo com as taças conquistas pelo clube carioca nos últimos dias. O Rubro-Negro se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil e tricampeão da Libertadores no mês passado, ao derrotar Corinthians e Athletico-PR respectivamente.

O primeiro tempo entre Flamengo e Corinthians foi bastante equilibrado. As duas equipe criaram boas oportunidades. Os donos da casa chegaram bem com Pablo e Ayrton Lucas, mas pararam no goleiro Cássio. Já os visitantes também tiveram boas oportunidades, uma com Yuri Alberto, que acabou fazendo Hugo Souza salvar e posteriormente uma finalização na trave de Giuliano.

Porém, antes do intervalo, o Corinthians saiu na frente. Aos 42 minutos, Mateus Vital avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área, ninguém do Flamengo apareceu para cortar e Du Queiroz finalizou, a bola bateu em Ayrton Lucas, antes de morrer no fundo das redes de Hugo Souza.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma alteração. Everton Ribeiro entrou no lugar de Victor Hugo. E com apenas dois minutos, os donos da casa chegaram ao empate. Cebolinha driblou Mateus Vital e deixou Matheus França na cara do gol, o jovem tocou por cima de Cássio e igualou o marcador no Maracanã.

Em busca da virada, Dorival Júnior colocou mais um titular em campo: João Gomes. O Flamengo passou a controlar a partida e a criar mais chances. Porém, quem marcou foi o Corinthians. Aos 29 minutos, Bruno Méndez tocou para Yuri Alberto, o atacante passou por Fabrício Bruno e finalizou, Hugo Souza ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes do Flamengo, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 2 CORINTHIANS



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Cartões amarelos: Roni (COR)

Cartões vermelhos -

Gols: Du Queiroz aos 42 minutos do primeiro tempo; Matheus França aos 3 e Yuri Alberto aos 30 minutos do segundo tempo



FLAMENGO: Hugo; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Luca;, Pulgar (João Gomes), Vidal e Victor Hugo (Everton Ribeiro); Marinho (Matheus Gonçalves), Cebolinha (Rodinei) e Matheus França (Mateusão). Técnico: Dorival Júnior.



CORINTHIANS: Cássio; Bruno Mendez (Fagner), Balbuena Robert e Fábio Santos; Fausto, Du Queiroz (Roni) e Giuliano (Gil); Mateus Vital (Ramiro), Róger Guedes (Renato Augusto) e Yuri Alberto. Técnico: Filipe Almeida.