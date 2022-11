Landim ao lado de Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2022 17:00

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abordou o treinador Jorge Jesus. Supercampeão em 2019, o treinador deixou o clube carioca no ano seguinte rumo ao Benfica. Em entrevista ao "Canal do Benja", o mandatário negou qualquer mágoa em relação a postura do treinador português.

"Não existe mágoa. Como posso ter mágoa com o sujeito que foi tão importante pro Flamengo? Ele teve um momento da vida dele que resolveu voltar pra Portugal, conversou conosco, alegou que estava fazendo por problemas de famílias. Ele foi correto, tudo que estava estabelecido com o Flamengo ele cumpriu. O que a gente, sabendo do risco que poderia ocorrer de novo, teria é que na negociação com ele estabelecer alguma salvaguarda maior, porque de fato a saída dele, no momento que ocorreu, deixou a gente de calça curta. Tivemos que buscar um técnico rapidamente e acabamos não sendo muito feliz na escolha", disse.

Landim comentou sobre Dorival Júnior e reforçou o desejo do Flamengo de renovar com o técnico. Sobre um possível convite da seleção brasileira para o treinador, o dirigente disse desconhecer a possibilidade.

"Tá terminando agora esse período contratual. A nossa ideia é iniciar uma conversa com ele, tem que entender da parte dele o que ele deseja pro futuro. Eu até brinquei, teve uma festa depois que chegamos, e o Dorival brincou dizendo que esperava o Flamengo fazer um movimento. Mas, ele sabe que o combinado é que a gente faria isso ao final do ano. Estamos felizes com o trabalho do Dorival, mas temos que conversar com ele. Não sei se existe a possibilidade dele ir pra Seleção Brasileira. Acho que se existir, ele vai ter que decidir. A nossa prioridade é em ficar com ele. Agora se isso não ocorrer, vamos buscar no mercado algum técnico, seja o Jorge ou qualquer outro que atenda os critérios", afirmou.