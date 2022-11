Thiago Maia levantou a taça da Libertadores antes do duelo com o Corinthians, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Thiago Maia levantou a taça da Libertadores antes do duelo com o Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/11/2022 16:35

Rio - Um dos destaques positivos do Flamengo nesta temporada foi o volante Thiago Maia. Titular absoluto, o jogador esteve no Maracanã na última quarta-feira (02), na derrota para o Corinthians, para levar as taças da Copa do Brasil e da Libertadores, apresentando-as para a torcida do Rubro-Negro. Ainda no gramado, Thigo brincou sobre o peso da taça, e falou sobre o ano do Flamengo.

"Perguntaram se a taça estava pesada, se estava difícil para levar. Respondi que difícil foi conquistar, para carregar é ‘mole’. Estou muito feliz. A torcida também merece muito, sofre junto com a gente. Então, isso aqui é maravilhoso. É muito gratificante. Espero dar continuidade, né, que não seja a última. Que possa vir mais e mais títulos todo ano", disse Thiago Maia, em entrevista à FlaTV.

Além do volante, outros jogadores que não foram relacionados para enfrentar o Corinthians também foram ao gramado para apresentar as taças para os torcedores: os goleiro Diego Alves e Santos, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia Arrascaeta e os atacantes Pedro e Bruno Henrique.

Após a derrota para o clube paulista, a equipe de Dorival Júnior vira a chave e se prepara para o confronto com o Coritiba, no próximo domingo (06), às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.