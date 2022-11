Jogadores do Flamengo levantam troféus no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/11/2022 14:55

Rio - Os jogadores do Flamengo entraram em campo na última quarta-feira, antes da partida contra o Corinthians, pelo Brasileiro, com as taças conquistadas da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, ainda não houve uma comemoração oficial por parte do clube carioca. Em participação na Fla TV, o vice de futebol, Marcos Braz afirmou que ainda não é possível saber quando a festa oficial vai ocorrer e explicou o motivo.

"Estamos desde domingo sendo impossibilitados de ir para a rua em algum momento. Não conseguimos passar isso aos torcedores. No domingo tínhamos uma determinação pesada que sequer poderíamos ir para a rua com qualquer jogador. Passa segunda, terça que também não poderiam ter. Para quem está vendo as grandes manifestações no Brasil, não estou dando parte política para um ou outro, mas os torcedores que iriam para uma festividade dessa, segundo a secretaria de segurança e a PM, não estariam seguros", afirmou.

O dirigente preferiu não assumir uma opinião política, mas reafirmou o desejo de realizar as comemorações com os torcedores do Flamengo o mais rápido possível.

"Não temos essa autorização. Você acha que eu e a diretoria não gostaríamos de estar com os jogadores na rua, na torcida? Aquele 2019 foi emblemático. Não estamos podendo. Se fossemos fazer hoje também não poderia acontecer por conta das manifestações no Centro. Não estou querendo falar quem está certo. Não tem ninguém que queira estar junto com a torcida mais do que os jogadores e eu. Por tudo que aconteceu no ano, queríamos muito. Estamos construindo a possibilidade. Queríamos fazer amanhã (hoje, quinta-feira), mas estamos com problemas. O serviço de segurança não está aconselhando. Não adianta a prefeitura liberar e outro não. Aí vira conversa fiada", disse.