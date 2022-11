Landim ao lado de Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Landim ao lado de Marcos BrazMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2022 18:16

Em ritmo de fim de temporada, a diretoria do Flamengo já começou o planejamento para a próxima temporada e já bateu o martelo sobre a situação da maioria dos atletas que têm contrato se encerrando no final do ano. A informação é do "ge".

O departamento de futebol definiu reuniões para a próxima semana para o iniciar o planejamento de 2023, e a prioridade deve ser a formalização da proposta para a renovação de Dorival Júnior e sua comissão técnica. A diretoria entende que o treinador merece uma boa valorização financeira devido a boa campanha desempenhada.

Além de Dorival, o clube também já lida com as renovações dos jogadores em fim de contrato. David Luiz e Filipe Luís devem receber propostas para renovar por um ano. Por outro lado, Diego Ribas e Diego Alves, como esperado, não terão seus vínculos renovados e farão suas despedidas contra o Avaí.

A situação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas também está em pauta e será analisada pela cúpula rubro-negra. Emprestado pelo Spartak Moscou, o jogador agrada a comissão técnica e a diretoria tem o interesse em mantê-lo, mas já decidiu que não irá exercer a cláusula de compra avaliada em 9 milhões de euros (R$ 44,9 milhões).

A única dúvida é sobre a situação de Rodinei, que terminou a temporada em alta sob o comando de Dorival. Há um entendimento interno de que o ciclo do atleta se encerrou da melhor maneira possível, mas uma renovação, que está sendo pedida até pelo próprio elenco, não está descartada. O lateral-direito atrai interesse de outras equipes brasileiras.