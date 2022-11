Ainda sem título pelo Flamengo, David Luiz viu três oportunidades virarem vices - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2022 11:30 | Atualizado 04/11/2022 11:33

Rio - O zagueiro David Luiz, de 35 anos, irá receber em breve uma proposta para renovação do seu contrato. Considerado um dos líderes do elenco do Flamengo, o defensor tem seu vínculo encerrado ao fim do ano. A oferta será de mais uma temporada no clube carioca.

O jogador chegou ao Flamengo no ano passado e teve problemas físicos na sua primeira temporada. Porém, em 2022, David Luiz se firmou, sendo peça fundamental nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele entrou em campo em 46 jogos e deu uma assistência.

Ao lado de Léo Pereira, David Luiz formou uma dupla de defesa que voltou a dar segurança ao Flamengo após duas temporadas bem complicadas. Antes de chegar ao clube carioca, o zagueiro defendeu grandes clubes europeus como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Ele disputou a Copa de 2014 com a seleção brasileira.