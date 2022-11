Rodinei comemora título da Libertadores pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Rodinei comemora título da Libertadores pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/11/2022 15:56

Um dos grandes tópicos do início do planejamento de 2023 do Flamengo é a situação de Rodinei. Com contrato chegando ao fim, o lateral-direito não tem sua permanência garantida no Rubro-Negro e sua situação ainda está sendo avaliada por ambas as partes.

Em entrevista ao "Charla Podcast", o Vice-Presidente Geral Rodrigo Dunshee falou sobre a situação contratual de Rodinei. Segundo o dirigente, não basta o clube querer que ele fique, mas o jogador também precisa.

"O contrato dele está acabando, ele tem o direito até de assinar um pré-contrato. É a mesma coisa que o Dorival. Não basta o Flamengo querer. O jogador também tem que querer", afirmou.

Rodinei fechou a temporada de 2022 em alta, somando grandes atuações sob a tutela de Dorival Júnior e até mesmo sendo aplaudido pela torcida do Flamengo, que tanto o criticou no passado. Rodrigo minimizou o comportamento dos torcedores com o jogador, mas afirmou que é a favor de sua permanência.

"Torcedor é isso. Eles esculacharam o Rodinei, agora ele está sendo amado. Se não jogar bem, ele vai ser esculachado de novo. É bom que ele saiba. É esse padrão. (...) Ele está fazendo a diferença. (...). Eu gostaria que ele ficasse. Não sei como está a negociação. É importante que ele queira", finalizou.