Rodolfo Landim brincou sobre a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo para o Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo Landim brincou sobre a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo para o FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 04/11/2022 19:19

Rio - Em má fase no Manchester United, o português Cristiano Ronaldo vem sendo especulado em diversos clubes do planeta, incluindo o Flamengo. No entanto, para Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, a contratação do atacante está longe de acontecer. Nesta sexta-feira (01), o mandatário falou sobre o assunto, e descartou qualquer conversa no momento.

"Eu vi na internet que o Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta de US$ 242 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) por um contrato de dois anos. Se você falar US$ 242 milhões e dividir por 24 meses, dá em torno de US$ 10 milhões por mês (cerca de R$ 50 milhões). Então, estamos falando de um valor que é muito acima da folha (salarial) de todo o Flamengo", destacou Rodolfo Landim, antes de completar, brincando com a contratação:

"E para quê? Para o Cristiano Ronaldo sentar no banco do Pedro e do Gabigol? Eu entendo a pergunta, mas não dá. É isso. Se tem uma coisa que eu não abro mão no Flamengo desde que cheguei é disciplina de capital. Ninguém aqui vai fazer loucuras", completou o presidente do Rubro-Negro.

As perguntas sobre a possível contratação do astro português vieram por conta de uma promessa feita pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em setembro. Na ocasião, Braz disse que, caso o clube da Gávea fosse campeão da Copa Libertadores da América, o Rubro-Negro seria reforçado com um jogador "de referência mundial" para reforçar o elenco que disputará o Mundial de Clubes.

Enquanto se prepara para o Mundial, que será realizado no primeiro trimestre de 2023, o Flamengo ainda cumpre tabela no Campeonato Brasileiro, antes de liberar os jogadores para as férias. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (06), para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.