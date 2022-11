Ayrton Lucas - Marcelo Cortes/Flamengo

Ayrton LucasMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/11/2022 09:00 | Atualizado 04/11/2022 09:08

Rio - Contratado por empréstimo nesta temporada, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 25 anos, tem seu futuro indefinido no Flamengo. O clube carioca deseja a sua contratação em definitivo, mas tentará negociar com o Spartak Moscou, da Rússia, o valor dos seus direitos econômicos que estão estipulados em 9 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). As informações são do portal "globoesporte.com".

Apesar de não ter sido titular do Flamengo na temporada, o jogador teve atuações que agradaram bastante, principalmente na final da Libertadores, quando entrou no lugar de Filipe Luís no meio da partida e foi decisivo ao sofrer uma falta que originou a expulsão do zagueiro do Athletico-PR, Pedro Henrique.

O empréstimo de Ayrton com o Flamengo vai até o fim do ano. Além de tentar comprar o jogador, o Flamengo tem uma outra possibilidade que é de prorrogar o empréstimo até o fim da temporada europeia (dia 30 de junho). A Fifa permitiu a suspensão dos contratos dos atletas de clubes russos e ucranianos até essa data.

Quando foi contratado, Ayrton Lucas tinha uma meta que obrigaria o Flamengo a realizar a compra automática. O lateral-esquerdo teria que atuar pelo menos em 45 minutos de 65% dos jogos do Flamengo.

Desde que chegou ao Flamengo, a equipe disputou 54 jogos, e o lateral participou de 38 (66,6%), mas só em 54,3% destas partidas ele ficou em campo 45 minutos ou mais. Se jogar nas últimas três rodadas restantes, chega no máximo a 59,6%, número insuficiente para bater a meta.

Revelado pelo Fluminense, Ayrton Lucas chegou ao clube russo no começo de 2019. O jogador, de 25 anos, vem sendo muito elogiado por Filipe Luís, que já chegou a dizer que a tendência é que o lateral consiga ganhar a posição de titular do Flamengo e dar conta do recado.







O Flamengo vive uma situação de indefinição também com o titular da posição, Filipe Luís, mas a expectativa é de que a conversa para renovação por uma temporada seja rápida, com a tendência para redução salarial e novos gatilhos por conquistas.



Com apenas três jogos programados para este ano e um início de temporada 2023 já com Supercopa, Recopa e Mundial de Clubes no calendário, a diretoria do Flamengo vai começar a montar o planejamento a partir da próxima semana.