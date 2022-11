Landim ao lado de Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2022 15:00

Rio - Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo já admitiu que irá reforçar o elenco para 2023 visando principalmente o título do Mundial de Clubes, que será disputado no começo do ano que vem. E de acordo com informações do narrador dos Canais Disney, João Guilherme, o Rubro-Negro já tem dois nomes na mira: o meia Claudinho, do Zenit, da Rússia, e o atacante Arthur, que defende o Bragantino.

As duas contratações não serão fáceis para o Flamengo. Tanto o clube russo, como o Bragantino, por conta da parceria com a Red Bull, não são equipes que aceitaram liberar os dois jogadores por um valor pequeno. De acordo com informações do narrador, a contratação de Arthur seria mais fácil por conta do jogador atuar no futebol brasileiro.

Claudinho, de 25 anos, foi um dos principais destaques do Brasileiro de 2020. As boas atuações pelo Bragantino o fizeram ser convocado para a seleção brasileira. No ano passado, ele foi comprado pelo Zenit, da Rússia, por cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões, na época). No clube russo, o jogador acabou perdendo espaço e ficando distante de disputar a Copa do Mundo.

Já Arthur é um dos principais destaques do atual elenco do Bragantino. Revelado na base do Palmeiras, o atacante chegou ao clube do interior paulista em 2020. Na temporada atual, o jogador, de 24 anos, entrou em campo em 47 jogos, fez 10 gols e deu nove assistências. Para contratá-lo, o Flamengo terá que vencer a concorrência do Corinthians, que também aparece como interessado.