Diego Ribas ao lado de Juan e familiaresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/11/2022 12:55 | Atualizado 05/11/2022 13:02

Rio - O apoiador Diego Ribas, de 37 anos, usou suas redes sociais para anunciar o fim da sua carreira no futebol. O jogador do Flamengo afirmou que irá cumprir seu contrato com o clube carioca até o fim de 2022 e depois irá pendurar as chuteiras. Com isso, o duelo contra o Avaí, no próximo dia 13, no Maracanã, deverá ser seu último jogo.

Carta para o Diego de 1997...



Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles...



Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios!



Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022

"Carta para o Diego de 1997... Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles... Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! Meu último jogo do campeonato brasileiro também será o último jogo como atleta profissional de futebol!", escreveu Diego.

Revelado pelo Santos, Diego Ribas foi destaque do título do Brasileiro de 2022. Posteriormente, ele foi defender o Porto, sendo campeão do Mundial de Clubes de 2004. O apoiador ainda passou por clubes importantes do futebol europeu como Juventus e Atlético de Madrid. Também atuou pelo Werder Bremen, Wolfsburg, ambos da Alemanha, e pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Em 2016, Diego Ribas chegou ao Flamengo como uma das principais contratações da nova era do clube carioca. Pelo Rubro-Negro, o apoiador colecionou títulos importantes como duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro títulos do Carioca.