Publicado 05/11/2022 19:38



Após o rebaixamento do Avaí ser confirmado neste sábado (5), o Flamengo decidiu solicitar a antecipação da partida contra o clube catarinense na última rodada. A ideia é que o jogo seja antecipado para o sábado (13) para que o clube possa desfilar com as taças da Libertadores e Copa do Brasil pelo Rio de Janeiro com sua torcida. A informação é do 'ge'.

A ideia da diretoria do clube é aproveitar o fechamento das pistas da maioria das praias da zona sul para organizar um grande desfile com torcedores pela cidade. A ideia era começar pela Barra, seguir por toda a orla da zona sul e encerrar no Aeroporto Santos Dummont.

A diretoria já estava com o pedido planejado e só aguardava a definição da situação do Avaí no Campeonato Brasileiro. Agora, o pedido será enviado à CBF de forma oficial.

O Flamengo volta a campo neste domingo (6) contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro.