Arrascaeta - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/11/2022 12:00

Rio - Um dos principais destaques do elenco do Flamengo, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta não deverá mais jogar pelo clube carioca nesta temporada. Com uma lesão no púbis, o apoiador realizou um tratamento especial visando as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, a prioridade do atleta é disputar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia.

Em entrevista recente à ESPN Brasil, Arrascaeta havia falado sobre as dores na região e não descartou a possibilidade de se submeter a uma operação após a disputa do Mundial. A lesão do jogador foi revelado por Dorival Júnior ainda durante a temporada e um planejamento especial envolvendo a seleção uruguaia e o Flamengo foi montado. Arrascaeta foi poupado em jogos do Brasileiro e em amistosos do Uruguai para que pudesse ter as melhores condições possíveis nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores e também na Copa do Mundo.

Arrascaeta não irá ao Paraná, onde o Flamengo encara o Coritiba, neste domingo, pela 36a rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, Everton Ribeiro e Pedro, que alimentam muitas esperanças de convocação para a seleção brasileira, na lista que será divulgada por Tite na próxima segunda-feira, também estão fora da partida.



O Uruguai faz a sua estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Coreia do Sul. A Celeste ainda enfrentará Portugal, no dia 28, e Gana, em 2 de dezembro. O Uruguai pode encarar o Brasil nas oitavas de final, caso fique em segundo no Grupo H e o Brasil em primeiro no Grupo G. Ou caso, a equipe pentacampeã fique em segundo e a Celeste em primeiro em suas respectivas chaves.