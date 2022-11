Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo sofreu sua segunda derrota seguida no Brasileiro, desta vez para o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira. Ao fim da partida, o treinador Dorival Júnior reconheceu os méritos do adversário, mas afirmou que o clube carioca poderia ter conseguido um resultado melhor fora de casa.

"O Coritiba fez o gol por merecimento, mas acredito que poderíamos ter outra sorte na partida em razão de tudo que foi realizado desde a primeiro tempo. A equipe estava muito bem posicionada. Difícil de infiltrar na equipe adversária, mas poderíamos ter aumentado nossa condição de oportunidades se tivéssemos um jogo um pouco mais solto e mais jogado. Não foi isso que aconteceu.", afirmou.

O treinador também falou a respeito de Diego Ribas, que divulgou o fim da sua carreira ao término do Brasileiro. Dorival exaltou a qualidade do meia e também a sua carreira.

"O Diego é um desses caras que levam a profissão com muita determinação e segurança, se dedicando ao máximo em trabalhos e treinamentos. Por isso a longevidade da carreira dele. Uma carreira vitoriosa, feita em cima de grandes conquistas e jogando por grandes clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial", finalizou.