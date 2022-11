Diego vive últimos momentos pelo Flamengo antes de se aposentar - Gilvan de Souza / Flamengo

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo já não tem aspirações no Brasileirão e vive ritmo de férias enquanto disputa as últimas rodadas do Brasileirão. Sem mais objetivos na temporada, o time vem de duas derrotas seguidas, utilizando reservas, e caiu para o quinto lugar na tabela. Ainda assim, busca motivação para os dois jogos que restam para encerrar a temporada.



Dorival Júnior garantiu que o planejamento será mantido e explicou quais serão as motivações para esses últimos compromissos de 2022.



"Dar mais chances aos que não tiveram muitas oportunidades e a finalização da carreira do Diego. Que façamos esses dois jogos como fizemos os dois anteriores, com muita segurança daquilo que gostaríamos e queríamos. Infelizmente foram duas derrotas, mas, por tudo aquilo que foi feito e realizado ao longo de todo esse processo, fico muito satisfeito e feliz de estar acompanhando o crescimento dessa equipe, que está dando uma ótima resposta", avaliou Dorival, complementando:



"Esses jogadores jogaram com muita responsabilidade, determinação e deram ótima resposta ao nosso torcedor".