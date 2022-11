Diego Alves está de saída do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego Alves está de saída do Flamengo Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 07/11/2022 13:30

Rio - O Flamengo comunicou nesta segunda-feira (7) a saída do goleiro Diego Alves. O jogador, de 37 anos, não vai renovar o contrato com o clube. Nas redes sociais, o Rubro-Negro realizou uma homenagem ao atleta, que chegou em 2017 e conquistou 11 títulos.

"Ele nos fez acreditar. Com fé, jogamos a partir de um goleiraço, um ícone histórico: o maior pegador de pênaltis do futebol mundial. O Manto Sagrado lhe marcou e Diego Alves nos marcou. A Nação agradece pela qualidade, pela dedicação e pelos momentos únicos", escreveu o clube.

"Seus braços salvaram vitórias, levaram nossa braçadeira e levantaram muitas taças. Seu nome ficou para a história do Clube de Regatas do Flamengo. Nosso paredão se despede do Mengão diante do Avaí. Obrigado por tudo, Diego Alves", completou.

Diego Alves foi contratado pelo Flamengo em 2017. Em cinco anos, disputou 216 jogos e conquistou 11 títulos, sendo eles: Libertadores (2), Brasileiro (2), Copa do Brasil (1), Supercopa (2), Recopa (1) e Carioca (3).

A despedida de Diego Alves será no próximo domingo (13), contra o Avaí, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. Atualmente, o Rubro-Negro é o quinto colocado com 61 pontos. Antes, o Fla ainda enfrenta o Juventude, dia 9, às 21h30, fora de casa.