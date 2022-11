Everton Ribeiro foi convocado para a seleção brasileira - Divulgação

Publicado 07/11/2022 15:16

Rio - Além de Pedro, Everton Ribeiro também foi convocado à seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O meia do Flamengo, que ganhou mais uma chance com Tite, já tinha sido chamado para um amistoso em setembro. Em vídeo nas redes sociais, ele não escondeu a emoção de ouvir seu nome entre os 26 jogadores anunciados na tarde desta segunda-feira. O Mundial terá início no dia 20 de novembro.

"Foi um momento muito gratificante. É uma mistura de ansiedade e esperança. Na expectativa de sair meu nome, não vi quem veio pela frente, só depois que vi que o Pedro também estava na lista. Agora é só agradecer a Deus, à minha família, ao Flamengo e a todos aos meus companheiros que me ajudam diariamente e me proporcionaram a chance de ir para a Copa", celebrou.

Se liga no recado que o @evertonri deixou sobre a convocação. E o capitão aproveitou para convocar a Nação para torcer pela Seleção Brasileira! Rumo ao Hexa! #CRF pic.twitter.com/vKRGaCW3xi — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

Veja a vibração de Everton, amigos e familiares na hora da convocação: