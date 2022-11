Pedro terá chance de fazer reverência na Copa do Mundo no Catar - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro terá chance de fazer reverência na Copa do Mundo no CatarGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/11/2022 14:40 | Atualizado 07/11/2022 14:43

Rio - Após a temporada mais goleadora na carreira com 29 gols, Pedro foi convocado à seleção brasileira para a Copa do Mundo. O atacante do Flamengo, que já era esperado na lista de Tite, não escondeu a emoção na hora em que o treinador anunciou seu nome na tarde desta segunda-feira, e publicou um vídeo de agradecimento nas redes sociais. O Mundial do Catar terá início no dia 20 de novembro.

"Eu lembro que durante esse período (2018) eu fui convocado pela primeira vez. Foi o momento mais feliz da minha vida. Em um jogo pelo Fluminense, dominei uma bola normal, pisei, apoiei o pé e senti meu joelho estalar. No momento mais feliz, veio o momento mais triste. Eu provei do que Deus pode fazer nas nossas vidas quando achamos que esta tudo acabado. Ele fez um milagre na minha vida", disse.

Além das comemorações em família, Pedro quis marcar ainda mais esse dia. Após o anúncio da convocação, o atacante pediu sua namorada em casamento. O pedido foi transmitido pelo canal oficial do Flamengo, no Youtube.

CONVOCADO E AGORA NOIVO! @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

Veja a vibração de Pedro no momento da convocação: