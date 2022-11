Everton Ribeiro e Pedro estão na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 14:47 | Atualizado 07/11/2022 14:48

Rio - As convocações de Everton Ribeiro e Pedro para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira renderá frutos financeiros ao Flamengo. Com a ida da dupla ao Catar, o Rubro-Negro embolsará, pelo menos, R$ 1,9 milhão. As informações são do site "GE".

Durante a Copa do Mundo, a Fifa pagará uma diária de 10 mil dólares aos times que cederem seus jogadores para o torneio. O período de preparação, que começa em 14 de novembro, também entra na conta. Com isso, Everton e Pedro garantirão ao Flamengo um mínimo de 19 diárias, já que a fase de grupos terminará no dia 2 de dezembro.

Com a ida de Everton e Pedro ao Catar, o Flamengo voltou a ter dois jogadores disputando uma Copa do Mundo pela seleção brasileira após 24 anos. A última vez havia sido em 1998, com as convocações de Júnior Baiano e Zé Roberto.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Suíça e Camarões completam o grupo da Seleção.