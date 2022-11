Gabriel Noga - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabriel NogaAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/11/2022 18:58

Com a temporada chegando ao fim, o Flamengo começa a pensar em 2023 e deve receber um jogador de volta de empréstimo nos próximos dias: Gabriel Noga. O zagueiro de 21 anos é esperado no Rio de Janeiro em breve, já que o Bahia tem tudo para não exercer a opção de compra do jovem jogador.



Formado nas categorias de base do Flamengo, Noga chegou ao Bahia em julho deste ano, após passagem discreta pelo Atlético Goianiense. O objetivo do Rubro-Negro era dar rodagem ao jovem zagueiro, já que ele havia perdido espaço na equipe.

No entanto, ele não atuou um minuto sequer pela equipe baiana e não conseguiu se firmar. Conforme apurou o LANCE!, é bastante improvável que o Grupo City, novo dono do Bahia, faça um investimento pelos serviços do jogador.



VEJA NÚMEROS DE NOGA EM 2022



7 jogos (4 pelo Flamengo e 3 pelo Atlético-GO)

462 minutos

1 gol

Nenhum cartão amarelo

Agora, Noga tem futuro incerto no Flamengo. O zagueiro tem contrato até 2024, mas continua sem espaço no elenco. Uma permanência dependeria de Dorival Júnior, mas a tendência é de que ele volte a ser emprestado.