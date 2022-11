Gabigol e Pedro - AFP

Gabigol e PedroAFP

Publicado 08/11/2022 13:01

Atacante do Flamengo, Pedro recebeu o anel de melhor jogador da Libertadores de 2022 Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O grande desempenho em 2022 fez com que Pedro atraísse olhares da Europa. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, a Lazio-ITA está interessada no jogador e avalia fazer uma oferta ao Flamengo para ter o artilheiro em seu elenco a partir de 2023.

Atualmente, o contrato de Pedro com o Flamengo vai até dezembro de 2025. Por conta da grande fase, a tendência é que o Flamengo não tenha interesse em negociá-lo neste momento. A multa rescisória do atacante está fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões).

Após a chegada de Dorival Júnior, Pedro vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo. O atacante foi artilheiro e melhor jogador do título do Rubro-Negro na Libertadores. Além disso, foi convocado por Tite para integrar o elenco da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo no Catar.