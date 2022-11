Filipe Luís elogiou Pedro e Éverton Ribeiro - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/11/2022 14:45 | Atualizado 08/11/2022 14:47

Rio - O Técnico Tite anunciou, na última segunda (07), os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Entre os jogadores, Pedro e Everton Ribeiro serão os representantes do Flamengo no Catar. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o lateral-esquerdo Filipe Luís comentou sobre a convocação de seus companheiros de equipe e destacou sua torcida para a seleção no Mundial.

EXCLUSIVO: conversei com o lateral-esquerdo Filipe Luís, do #Flamengo, sobre as convocações de Éverton Ribeiro e Pedro para a Copa do Mundo do Catar. pic.twitter.com/D1dnVYFmQt — Gabriel Orphão @ IEM Rio Major 2022 (@GabrielOrphao) November 7, 2022

"Simplesmente parabenizar meus dois grandes amigos. Fizeram uma temporada impressionante, maravilhosa, talvez a melhor da carreira deles. Estão na Copa merecidamente, representando o Brasil e nossa Seleção. Se Deus quiser, eles vão trazer essa taça para a gente dar um beijo nela no Maracanã", disse o lateral-esquerdo, antes de completar dizendo suas expectativas para a Copa do Mundo:

"Torcendo muito pela nossa Seleção. Chegamos em um grande momento, com os melhores jogadores, e espero que eles possam conquistar esse hexa, pois estamos no melhor momento para conquistá-lo", finalizou Filipe Luís

Os jogadores convocados pela seleção brasileira irão se apresentar no dia 14 de novembro em Turim, na Itália, para realizar atividades no centro de treinamento da Juventus. A viagem para Doha, no Catar, será no dia 19. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger