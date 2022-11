Gerson - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/11/2022 22:11 | Atualizado 08/11/2022 22:12

O valor pedido pelo Olympique de Marselha para vender Gerson é alto, mas o Flamengo está disposto a fazer do volante a maior compra da história do clube. Em caso de acerto entre as partes, o Rubro-Negro pode desembolsar cerca de 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 104,1 milhões na cotação atual). A informação é do "ge".

Ainda de acordo com o site, o clube francês avisou aos cariocas que deseja o valor mais próximo possível do fixo pago para contratar Gerson em 2021 - justamente 20 milhões de euros. Vale destacar que, com os gatilhos por metas alcançadas na primeira temporada com o Olympique, a quantia já ultrapassou os 25 milhões de euros.

No lado do Rubro-Negro, a diretoria indica o abatimento dos 6,5 milhões de euros que ainda teria a receber nos próximos anos. Portanto, o investimento seria um valor em torno de 13,5 milhões de euros parcelados até 2026.

Gerson, por sua vez, deu o ok para a negociação e, inclusive, tem um acerto encaminhado para um contrato com o Flamengo válido por cinco anos. Já entre o clube carioca e o francês, há otimismo por um final feliz.