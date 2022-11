Flamengo's Brazilian forward Gabriel Barbosa celebrates with the trophy after winning the Copa Libertadores final, after the football match between Brazilian teams Flamengo and Athletico Paranaense at the Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in Guayaquil, Ecuador, on October 29, 2022. Rodrigo Buendia / AFP - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 08/11/2022 19:46

Rio - O Flamengo conseguiu antecipar a partida contra o Avaí, pela última rodada do Brasileirão. Antes marcado para domingo, o duelo agora acontecerá no próximo sábado, às 16h, no Maracanã. As duas equipes não têm mais objetivos no campeonato.

Com a antecipação, o Flamengo terá o domingo livre para desfilar pelas ruas do Rio com as taças da Libertadores e da Copa do Brasil. A ideia é que o clube vá da Praia da Barra ao Centro do Rio, passando por toda a orla da Zona Sul. O trajeto se encerraria no Aeroporto Santos Dumont. Os detalhes ainda são discutidos junto à Prefeitura.

O desejo do Flamengo em realizar o desfile se deu pelo fato da torcida não poder realizar festa para receber os jogadores no desembarque após o título da Libertadores, em Guayaquil. A volta ao Rio aconteceu no dia 30 de outubro, data em que foi disputado o segundo turno das eleições.

Antes de enfrentar o Avaí, o Flamengo terá outro compromisso. O Rubro-Negro encara o Juventude, nesta quarta-feira, ás 21h30, no Alfredo Jaconi.